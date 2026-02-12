Milano Cortina 2026 Voetter e Oberhofer | Un sogno staordinario dedicato a tutta Italia

La voglia di vincere si sente forte tra gli atleti italiani. Voetter e Oberhofer hanno parlato di un sogno che diventa realtà, un obiettivo che coinvolge tutta l’Italia. Percorrere il tracciato storico dedicato a Eugenio Monti, a oltre 100 km all’ora, e arrivare davanti alle rivali, rappresenta un momento importante per lo sport azzurro. Una sfida che, per loro, è molto più di una gara: è una pagina di storia da scrivere.

Sfrecciare a oltre 100 km sul budello storico dedicato a Eugenio Monti, già leggenda olimpica dello slittino, e arrivare davanti alle avversarie, per scrivere la storia, è una favola tutta azzurra. Sono state Andrea Vötter e Marion Oberhofer ad aprire le danze dorate, nella serata di ieri a Cortina, e a mettere al collo la medaglia d’oro di Milano Cortina 2026. (leggi qui) Hanno dominato una finale straordinaria e di alta concentrazione. Fino a quando è esplosa la festa italiana al loro arriva sul traguardo. Nel doppio femminile hanno scritto la storia e per la prima volta nella manifestazione a cinque cerchi.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Questa mattina a Milano Cortina, Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno vinto l’oro nello slittino doppio femminile.

L’Italia fa il suo debutto alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, conquistando le prime medaglie con Voetter e Oberhofer.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Milano Cortina 2026, Vance: L'Italia ha fatto un lavoro straordinario per le Olimpiadi

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Italia oro nello slittino a Milano Cortina 2026! Marion Oberhofer e Andrea Vötter vincono nel doppio femminile · Risultati Olimpiadi oggi; Milano Cortina 2026. L'Italia è oro nello slittino doppio femminile con Voetter e Oberhofer. VIDEO; Chi sono Voetter e Oberhofer, prima coppia d'oro dello slittino; Milano Cortina 2026, le azzurre Voetter e Oberhofer vincono l'oro nello slittino doppio Segui la diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/milano-cortina-2026-italia-oro-nello-short-track-misto-e-bronzo-nel-doppio-misto-curling-oli.

Milano Cortina 2026, oro nello slittino: le campionesse elogiate da MattarellaAndrea Vötter e Marion Oberhofer sono le nuove regine olimpiche dello slittino a Milano Cortina 2026. L'elogio di Sergio Mattarella. style.corriere.it

Lo slittino è d'oro a Milano Cortina 2026: chi sono Andrea Voetter e Marion Oberhofer, Emanuel Rieder e Simon KainzwaldnerInnamorate della velocità e dello slittino Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno vinto la gara del doppio femminile che faceva il suo esordio olimpico. Sono passati pochi minuti e lo stesso è succes ... vanityfair.it

Milano-Cortina, il #Cio ha squalificato lo skeletonista ucraino #Heraskevych x.com

Terzi nel medagliere e prima Nazione per numero totale di medaglie conquistate. Buongiorno Milano-Cortina - facebook.com facebook