Milano Cortina 2026 Scotty James è il migliore nelle qualificazioni dell’half-pipe

Questa mattina a Livigno si sono svolte le qualificazioni dell’half-pipe di snowboard. Scotty James ha ottenuto il miglior punteggio e si è assicurato un posto in finale. Ora aspetta di scendere in pista per cercare di portare a casa una medaglia olimpica.

Si sono svolte presso il Livigno Snow Park le qualificazioni dell'half-pipe di snowboard che hanno designato i nomi dei dodici atleti che, dopo le due discese, hanno guadagnato il pass per la finale e la possibilità di lottare per la conquista delle medaglie. Il miglior punteggio è stato stabilito dall'australiano Scotty James che nella sua miglior prestazione ha ottenuto il punteggio di 94. Alle sue spalle si colloca il giapponese Yuto Totsuka che nella seconda run ottiene il punteggio di 91.25 e conquista la seconda posizione. Completa il podio momentaneo l'altro atleta nipponico, Ryusei Yamada che ottiene 90.

