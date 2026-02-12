Milano Cortina 2026 Rieder Kainzwaldner con l’oro della storia in slittino | Incredibile

A Cortina, Rieder e Kainzwaldner vincono l’oro nello slittino e scrivono una pagina indimenticabile per l’Italia. I due atleti hanno dominato la gara e portano a casa il primo oro olimpico dello slittino italiano, creando una vera e propria favola. La vittoria ha emozionato il pubblico presente e tutti gli appassionati, che hanno seguito con entusiasmo questa impresa.

Cortina – Una bellissima favola italiana nello slittino. E nel doppio maschile ecco il trionfo olimpico che segna la storia (leggi qui). A salire sul podio sono stati, nella serata di ieri da segnare in calendario, Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner che hanno vinto il titolo in casa e a Milano Cortina 2026 l'Italia sale ancora nel Medagliere. Gli Azzurri hanno sfrecciato a oltre 100 km dritti verso la gloria a cinque cerchi. Le loro dichiarazioni – Fonte FISIfisi.org. "E' un oro incredibile, ci mancano le parole". Dopo aver ricevuto la medaglia d'oro e aver fatto risuonare per la seconda volta nel giro di pochi minuti l'Inno di Mameli al Cortina Sliding Center, Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner lasciano andare il flusso di pensieri che segue il trionfo olimpico nel doppio maschile.

