Milano Cortina 2026 Lollobrigida è oro nei 5000 metri del pattinaggio di velocità | entra nella leggenda

Milano si ferma a guardare Francesca Lollobrigida, che conquista l’oro nei 5000 metri di pattinaggio di velocità. La campionessa italiana corre veloce, stacca gli avversari e si mette in tasca una medaglia che rimarrà impressa nella memoria. È un’altra grande vittoria per l’atletica italiana e un passo avanti verso i Giochi di Milano-Cortina.

Milano, 12 febbraio 2026 – La stella delle piste di ghiaccio brilla di gloria e Francesca Lollobrigida scrive ancora la storia. Dopo l’oro d’esordio dei 3000 metri (leggi qui), arriva anche il titolo olimpico nei 5000 metri e a Milano Cortina 2026 si aggiunge il secondo oro di giornata. L’Italia Team festeggia la vittoria dell’atleta dell’Aeronautica Militare, dopo averlo fatto per Federica Brignone nel superG, questa mattina (leggi qui). L’Azzurra, che vive a Ladispoli, parte subito veloce sull’anello di ghiaccio del Milano Ice Park e sin dal primo giro s’impone sulle avversarie, con una prova di cuore e carattere.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Francesca Lollobrigida ha vinto un altro oro a Milano-Cortina.

La campionessa italiana di pattinaggio di velocità, Francesca Lollobrigida, ha conquistato l’oro nei 3000 metri, facendo la storia ai Giochi di Milano e Cortina.

Milano Cortina 2026, per Francesca Lollobrigida oro nel giorno del suo 35° compleanno

