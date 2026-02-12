Milano Cortina 2026 il programma di oggi 12 febbraio | le gare e dove vederle in diretta tv e streaming

Oggi, a sei giorni dall’inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, gli atleti italiani sono di nuovo in pista per conquistare medaglie. La giornata si concentra sulle gare di oggi, giovedì 12 febbraio, con gli azzurri pronti a scendere in campo e a mettere in mostra le loro capacità. Chi segue le Olimpiadi in tv o streaming può aspettarsi emozioni e sfide intense, mentre gli atleti italiani cercano di fare il meglio possibile davanti al pubblico.

MilanoCortina, 12 febbraio 2026 – Sesto giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, giovedì 12 febbraio, gli azzurri tornano a giocarsi le medaglie. Occhi puntati sul SuperG femminile, con quattro azzurre impegnate: Sofia Goggia, Federica Brignone, Laura Pirovano ed Elena Curtoni. Nel pomeriggio tornerà poi in gara Francesca Lollobrigida, nello speed skating (5000 metri femminili). Ecco tutte le gare di oggi, gli italiani impegnati e dove vederli in tv e streaming. Milano Cortina, italiani in gara oggi. Ecco gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: 9.05 curling – Torneo femminile fase a gironi: Italia-Svizzera, Corea del Sud-USA, Svezia-Giappone, Canada-Danimarca 9.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Milano Cortina2026 Milano Cortina 2026, il programma di oggi 10 febbraio: le gare e dove vederle in diretta tv e streaming Questa mattina a Milano e Cortina si accendono i riflettori sui Giochi Olimpici invernali del 2026. Milano Cortina 2026, il programma di oggi 11 febbraio: le gare e dove vederle in diretta tv e streaming Oggi, 11 febbraio 2026, Milano e Cortina si preparano a vivere un’altra giornata di gare ai Giochi Invernali. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Olimpiadi Milano Cortina 2026: il rovescio della medaglia tra cantieri, indagini e presunti ... Ultime notizie su Milano Cortina2026 Argomenti discussi: I record Olimpici che possono cadere a Milano Cortina 2026; I momenti salienti di sabato ai Giochi di Milano Cortina 2026; Le ultime cose da sapere prima della Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026; Le stelle da seguire alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Milano Cortina, la diretta: è il giorno del SuperG femminile, attesa per Goggia e BrignoneL'atleta ucraino di skeleton Vladylsav Heraskevych non potrà prendere il via stamane alla gara per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 «in seguito al suo rifiuto di conformarsi alle ... ilmattino.it Milano Cortina 2026, Heraskevych squalificato per il casco con le vittime della guerra in UcrainaHeraskevych aveva annunciato da giorni l'intenzione di indossare, durante la gara, un casco con raffigurati gli atleti e le atlete dell'Ucraina uccisi durante l'invasione russa ... adnkronos.com Terzi nel medagliere e prima Nazione per numero totale di medaglie conquistate. Buongiorno Milano-Cortina - facebook.com facebook Programma Olimpiadi Milano Cortina 12 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tv x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.