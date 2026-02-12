Milano Cortina 2026 il caso Heraskevych | la memoria vietata non è neutralità
Vladyslav Heraskevych, il giovane atleta ucraino di skeleton, non correrà alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La decisione arriva dopo che si è parlato di una memoria vietata, che finisce per influenzare anche le scelte sportive. La sua assenza è un segnale chiaro di come certi temi storici continuino a pesare anche nello sport.
Roma, 12 feb – L’atleta ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych non prenderà parte alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. La decisione è arrivata dal Comitato Olimpico Internazionale dopo che il portabandiera ucraino aveva annunciato l’intenzione di gareggiare con un casco raffigurante i volti di sportivi ucraini morti nel conflitto iniziato con l’invasione russa. Il Cio ha richiamato l’articolo 50 della Carta Olimpica, che vieta in campo gara “ qualsiasi forma di propaganda politica, religiosa o razziale ”. All’atleta è stata concessa la possibilità di indossare una fascia nera al braccio a scopo commemorativo. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
