Milano-Cortina 2026 azzurri in grande stile | l’Italia batte la Svezia all’esordio nel curling maschile

L’Italia inizia con il piede giusto nel torneo di curling maschile a Milano-Cortina 2026. Gli azzurri sorprendono battendo la Svezia, campione in carica, con un punteggio di 7-5. Una vittoria che dà fiducia e mostra il livello della squadra italiana in questa disciplina.

All’esordio nel torneo maschile di curling ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, l’Italia ha firmato una prestazione entusiasmante battendo la Svezia campione olimpico in carica con il punteggio di 7-5. La sfida di oggi contro la Svezia ha rappresentato un banco di prova significativo per il team italiano, guidato dallo skip Joel Teronaz insieme a Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella. Fin dalle prime mani gli Azzurri hanno mostrato un gioco solido e una strategia chiara, riuscendo a capitalizzare con decisione sui momenti chiave e mantenere la pressione sugli avversari scandinavi.🔗 Leggi su Sportface.it

Questa sera gli azzurri scendono in pista per il debutto nel torneo maschile di curling alle Olimpiadi.

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, il curling maschile apre le danze.

