Milan Pulisic si racconta | Sentire i tifosi esultare e urlare il tuo nome è imparagonabile
Christian Pulisic si apre in tv. L’attaccante del Milan ha detto di sentire i tifosi esultare e urlare il suo nome durante le partite. “È una sensazione che non si può spiegare, è imparagonabile”, ha spiegato. Pulisic ha parlato anche di come vive il suo primo periodo in Italia e di cosa lo motiva a dare il massimo in campo.
Nella giornata di oggi, l'attaccante del Milan Christian Pulisic è stato intervistato dal programma televisivo statunitense 'Access Hollywood'. L'attaccante di Massimiliano Allegri si è aperto al pubblico raccontando diversi aneddoti sulla sua vita a Milano, sul Milan e su tanto altro ancora. In particolare, l'ex Chelsea ha voluto spendere alcune parole sul rapporto che ha con i tifosi rossoneri e sulle emozioni che si provano giocando a 'San Siro' con la maglia del Milan addosso. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. Sei al Milan dal 2023, un club così iconico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
