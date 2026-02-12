Il Milan non ha fretta di rinnovare il contratto di Pulisic, anche se il club lavora per trovare un accordo. Fabrizio Romano ha pubblicato un video in cui Matteo Moretto spiega che il rinnovo potrebbe richiedere ancora tempo e che non ci sono ancora certezze. Nel frattempo, si parla anche di Gatti, ma niente di deciso. I tifosi restano in attesa, con la speranza di vedere presto novità ufficiali.

Nelle ultime settimane si è parlato tanto di Christian Pulisic, non solo per l'infortunio che lo ha costretto a saltare il match contro il Bologna, ma anche per la sua situazione contrattuale. Nel video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha chiarito lo scenario. L'esperto di calciomercato ha svelato anche un retroscena su Federico Gatti, difensore che da tempo piace al Milan, in particolare a Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole. Su Gatti: "Gatti ha un contratto in scadenza nel 2030, appena rinnovato. Nel corso nel mercato invernale poteva lasciare la Juventus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Pulisic, rinnovo senza fretta: Moretto ‘spaventa’ i tifosi con una precisazione. E su Gatti aggiunge …

Approfondimenti su Milan Pulisic

Il Milan non ha fretta di rinnovare il contratto di Pulisic, che potrebbe restare in rossonero ancora per un po’.

Il Milan e Fikayo Tomori sono attualmente in trattativa per il rinnovo del contratto del difensore centrale inglese, in scadenza il 30 giugno 2027.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milan Pulisic

Argomenti discussi: Milan-Pulisic, niente rinnovo | In arrivo una super offerta: i rossoneri iniziano a tremare; Allegri: Saelemaekers non ci sarà, Pulisic vediamo. Maignan? Molto contento per il rinnovo; Pulisic e Saelemaekers out per Bologna-Milan: svelati i tempi di recupero dei 2 Rossoneri; Milan, contratti in scadenza: date e durata per tutti i giocatori, fino a quando ha firmato Füllkrug?.

Milan, doppio countdown. Pulisic tra rientro e rinnovoL’attaccante torna in gruppo: domani si candida almeno per la panchina. Prolungamento in sospeso come l’anno scorso, Liverpool e Arsenal in agguato. ilgiorno.it

Milan, il rinnovo di Pulisic non si sblocca: due big di Premier League preparano l'assaltoSi complica il rinnovo di Christian Pulisic in casa Milan: dalla strategia dei rossoneri all'interesse di due top club di Premier League ... assopoker.com

. @acmilan, #Allegri riabbraccia @pulisic: lo statunitense è disponibile per la trasferta di Pisa - #PisaMilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Pulisic x.com

Milan, tra passato e futuro: parla Kaladze. Ecco le mosse di Tare nel mercato, intanto Pulisic... #SempreMilan #ACMilan #Milan - facebook.com facebook