Christian Pulisic torna ad allenarsi con il Milan dopo settimane di stop. Il problema alla borsite all’ileopsoas sembra alle spalle, e il giocatore si prepara a un possibile rientro in campo. Nei prossimi giorni si deciderà se rinnovare il contratto.

La borsite all’ileopsoas sembra alle spalle: Christian Pulisic ieri è tornato ad allenarsi con la squadra, dopo giorni di lavoro a parte (compresi quelli di riposo). A Bologna era stato risparmiato, a Roma solo 21 minuti di campo: stagione con le ganasce per il 27enne statunitense che, tra ottobre e novembre, si era già fermato per una lesione di basso grado al bicipite femorale rimediata con la sua nazionale (con ricaduta). Da agosto a oggi, 20 partite giocate su 27, appena 12 da titolare. Nonostante i cerotti, però, tutt’altri numeri sotto porta: 8 gol e 2 assist in campionato, considerando anche la Coppa Italia si sale a 10 in merito alle reti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Milan, doppio countdown. Pulisic tra rientro e rinnovo

Il Milan si presenta a Bologna senza due attaccanti fondamentali.

