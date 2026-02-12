Venerdì sera l’Arena Garibaldi si prepara a vivere una serata speciale. Alle 20:45, il Milan tornerà a giocare in un campo che per Allegri ha un significato particolare. L’allenatore, infatti, torna dove tutto è iniziato, e il match contro il Pisa si annuncia ricco di emozioni. La partita si svolge in una cornice di grande attesa, con i tifosi pronti a sostenere la squadra e Allegri che cerca di rivivere ricordi e rivincite.

Venerdì 13 febbraio 2026, alle ore 20:45, l’ Arena Garibaldi (ora Cetilar Arena per ragioni di sponsor) ospiterà un match carico di significato per Massimiliano Allegri. Il tecnico del Milan torna nello stadio che ha segnato il suo esordio assoluto in Serie A: era il 1989, quando un giovane Allegri, allora centrocampista del Pisa, entrò in campo contro il Milan indossando la maglia toscana. Una sola stagione in Toscana, ma quel debutto rimane un ricordo indelebile per il livornese, che domani guiderà i rossoneri proprio lì, da allenatore, in un confronto che profuma di storia e nostalgia Sul piano delle condizioni fisiche, le notizie da Milanello sono incoraggianti. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: Allegri torna dove tutto è iniziato

Approfondimenti su Milan Allegri

Prima di Roma-Milan, si apre un confronto che va oltre il rettangolo di gioco.

Nel posticipo della 14esima giornata, il Milan ottiene una vittoria in rimonta sul campo del Torino, con un risultato di 3-2.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

L'emozionante ritorno di ALLEGRI: Tornare allo Stadium è stato bellissimo | DAZN

Ultime notizie su Milan Allegri

Argomenti discussi: Allegri: 'Recuperare Gimenez sarà un acquisto'; Pisa-Milan: probabili formazioni, dove vederla (tv e streaming), orario e classifica Serie A; Milan, Allegri ha scelto Kean. Messi torna in Argentina? Sogno Newell's per il 2027; Bologna-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Milan, Allegri in conferenza stampa: Nkunku? È una questione di ambientamento, lui è un ragazzo sensibile. Gli ho fatto la battuta: se ridi di più le cose vanno meglioDopo 10 giorni dall'ultima sfida vinta sul campo del Bologna, il Milan torna in campo all'Arena Garibaldi contro il Pisa. Massimiliano Allegri risponde alle domande dei cronisti nella consueta ... calciomercato.com

Il Milan torna in campo contro il Pisa con Pulisic recuperato ma in panchinaCon il ritorno in campo del Milan, Allegri si prepara a sfide decisive mentre il recupero di Pulisic e le scelte difensive offrono nuove opportunità. Dopo una pausa di quasi due settimane, l’AC Milan ... notiziemilan.it

Pisa-Milan: la conferenza di Allegri LIVE alle 12 #SkySport #SkySerieA x.com

#Calciomercato, Moretto: "Il #Milan non ha fretta di rinnovare #Pulisic. #Allegri chiama #Gatti" - facebook.com facebook