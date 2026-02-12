Milan Allegri | Nkunku? Era questione di ambientamento Ha una tecnica straordinaria

Questa mattina a Milanello, Allegri ha parlato della partita di domani contro Pisa. L’allenatore ha spiegato che Nkunku si sta ambientando e gioca con più sicurezza, confermando la sua tecnica straordinaria. L’attaccante sembra aver superato i problemi iniziali e si prepara a scendere in campo.

Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, ha parlato da poco a Milanello in conferenza stampa, alla vigilia di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026, anche di Christopher Nkunku, attaccante che sembra essersi ripreso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

