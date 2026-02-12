Milan Allegri | Nkunku? Era questione di ambientamento Ha una tecnica straordinaria
Questa mattina a Milanello, Allegri ha parlato della partita di domani contro Pisa. L’allenatore ha spiegato che Nkunku si sta ambientando e gioca con più sicurezza, confermando la sua tecnica straordinaria. L’attaccante sembra aver superato i problemi iniziali e si prepara a scendere in campo.
Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, ha parlato da poco a Milanello in conferenza stampa, alla vigilia di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026, anche di Christopher Nkunku, attaccante che sembra essersi ripreso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, Costacurta: “Nkunku mi piace, è molto tecnico”. Poi su Allegri: “Non ha messo mano a una cosa”
Alessandro Costacurta, ex calciatore e opinionista, ha commentato la partita tra Milan e Verona, vinta dai rossoneri 3-0.
Milan, sentite Allegri su Nkunku: “Ha tutte le qualità per crescere. Alcuni hanno bisogno di più tempo …”
Durante la conferenza stampa prima della partita contro il Bologna, Allegri ha parlato di Nkunku.
Argomenti discussi: Rivincita Nkunku: nel Milan nessuno segna più di lui nel nuovo anno; Nkunku si prende il Milan: da partente a leader dell'attacco di Allegri; Bologna-Milan, le scelte di Allegri: Nkunku in attacco con Loftus-Cheek, in difesa rientra Pavlovic. Out Saelemaekers e Pulisic; Milan, su Nkunku avevano ragione Tare e Allegri: il retroscena di mercato scatena nuove critiche a Furlani e Ibra.
Allegri sulla crescita di Nkunku: È una questione di ambientamento. Ha una tecnica straordinariaMassimiliano Allegri, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così la crescita di Nkunku e il momento di Leao: Quanto c'è di Allegri nella ... milannews.it
La battuta di Allegri dietro la rinascita di Nkunku: È molto sensibile, gli ho detto di ridere di piùMister Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa ala vigilia della gara col Pisa, ha parlato anche della rinascita di Christopher Nkunku,. tuttomercatoweb.com
#Allegri su #Conte: “ #Milan sta facendo bene. Vincere non è normale, lo fa uno solo. Siam partiti per tornar in Champions, potevamo far meglio in CoppaItalia. Inter e Napoli sono più forti, Roma e Juve in risalita. Per entrar nelle prime 4 non bisogna perder en x.com
Max Allegri dice la sua in merito alle polemiche sugli arbitraggi e sul VAR Il tecnico del Milan non ha dubbi: "I miglioramenti arriveranno solo con l'oggettività. Le polemiche ci saranno sempre" #Allegri #Milan #SerieA facebook
