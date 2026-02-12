Milan Allegri | I giocatori credono allo Scudetto? Positivo Finora buona classifica ma …

Massimiliano Allegri si presenta sereno nella conferenza stampa alla vigilia di Pisa-Milan. Il tecnico dei rossoneri dice che i giocatori credono ancora nello Scudetto e che la buona posizione in classifica aiuta a mantenere alta la motivazione. Tuttavia, avverte che nulla è deciso e che servono continuità e concentrazione. Domani i rossoneri scendono in campo con l’obiettivo di confermare i progressi fatti finora.

Domani sera, alle ore 20:45, la 'Cetilar Arena' di Pisa ospiterà la sfida tra i nerazzurri padroni di casa, allenati da qualche giorno dal tecnico svedese Oscar Hiljemark e i rossoneri di Massimiliano Allegri: una partita valida per la 25^ giornata della Serie A 2025-2026. Un testa-coda interessante che il Diavolo non può fallire per restare in scia dell'Inter capolista del campionato. "La valuto in maniera positiva. Dobbiamo avere sempre l'ambizione di fare il massimo. Poi se ci sarà qualcuno che arriverà prima vorrà dire che hanno meritato. Finora abbiamo una buona posizione di classifica, ma 50 punti non bastano per il nostro obiettivo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Allegri: “I giocatori credono allo Scudetto? Positivo. Finora buona classifica, ma …” Approfondimenti su Milan Allegri Quote scudetto, Inter ormai super favorita ma gli scommettitori credono nella rimonta Milan Le quote sullo scudetto indicano l'Inter come favorita, dopo la convincente vittoria 6-2 contro il Pisa e gli esiti delle altre sfide. Allegri Milan, servono rinforzi a gennaio per puntare allo Scudetto Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Quella ROVESCIATA di IBRA, ALLEGRI pregusta già lo Scudetto | Milan-Fiorentina 1-0 | Serie A 2010-11 Ultime notizie su Milan Allegri Argomenti discussi: Bologna-Milan, Allegri: Scudetto? Guardiamo al +7 sulla quinta; Allegri dopo Bologna-Milan non pensa all'Inter: Più importante la Roma a -7; Allegri arrabbiatissimo sul 3-0 per il Milan: I colpi di tacco...; Milan, Allegri concede tre giorni di vacanza: il riposo l'arma in più nella corsa scudetto. Pisa-Milan, Allegri: Cambi importanti, buona classifica ma non basta. L’Inter…Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza alla vigilia della trasferta del Milan a Pisa che apre la 25esima giornata di Serie A 2025/26. europacalcio.it Milan, Allegri: Le parole di Rabiot? Dobbiamo avere tutti l'ambizione di ottenere il massimo, ma l'Inter è molto forteNel corso della conferenza stampa di presentazione di Pisa-Milan, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha parlato così degli obiettivi stagionali, rispondendo a una domanda sui giocatori che nei ... msn.com #Allegri su #Conte: “ #Milan sta facendo bene. Vincere non è normale, lo fa uno solo. Siam partiti per tornar in Champions, potevamo far meglio in CoppaItalia. Inter e Napoli sono più forti, Roma e Juve in risalita. Per entrar nelle prime 4 non bisogna perder en x.com #Calciomercato, Moretto: "Il #Milan non ha fretta di rinnovare #Pulisic. #Allegri chiama #Gatti" - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.