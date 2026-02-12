Milan all' assalto di McKennie a parametro zero | la Juventus studia la contromossa

Il Milan si muove per Weston McKennie. I rossoneri vogliono prenderlo a parametro zero e stanno già studiando la strategia migliore per convincere il giocatore a trasferirsi. La Juventus, nel frattempo, monitora la situazione e valuta come reagire, anche se il mediano americano potrebbe lasciare Torino a fine stagione. La trattativa è aperta e ancora tutto può succedere.

Il mercato dei grandi club italiani guarda con attenzione a Weston McKennie, chiamato a definire se continuerà la sua avventura in bianconero o se nasceranno nuove opportunità a livello internazionale. Le prestazioni del centrocampista statunitense hanno accentuato la sua importanza nello schieramento attuale, con statistiche che evidenziano una crescita costante e un contributo decisivo in tutte le competizioni. La Juventus punta a blindare McKennie oltre la data di scadenza del contratto, evitando che possa partire a parametro zero. Attualmente lo stipendio è di 2,5 milioni di euro, ma le richieste salariali sono aumentate in concomitanza con la crescita delle prestazioni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

