Migrante depresso suicida nel Cpr assolto lo Stato

Un migrante si è tolto la vita nel Centro di Permanenza e Rimpatrio, lasciando dietro di sé una famiglia e tante domande. La sua depressione era nota, ma nessuno sarebbe riuscito a prevedere un gesto così estremo. La vicenda riaccende il dibattito sulla gestione dei centri di detenzione e sulle condizioni di chi vi soggiorna. Lo Stato, nel frattempo, è stato assolto dall’accusa di aver contribuito al suo gesto.

L'Italia ha riportato l'Europa sulla strada tracciata dal centrodestra nella lotta all'immigrazione clandestina. La riforma dell'accoglienza proposta dal governo mette al centro i Cpr, nel giorno in cui una sentenza «assolve» lo Stato dalla responsabilità della gestione di questi centri. Per il suicidio nel Cpr di Torino il 23 maggio 2021 di Moussa Balde, 23enne della Guinea trovato senza documenti dopo essere stato vittima di un aggressione a Ventimiglia, il tribunale ha condannato a un anno di reclusione (con la condizionale) la direttrice del Cpr gestito da Gepsa Annalisa Spataro, per aver trascurato il grave disagio psicologico del giovane, scaricato in un reparto del Cpr inadatto alle sue condizioni e l'ha anche condannata a risarcire con 350mila euro i familiari, rappresentati dall'avvocato Gianluca Vitale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Migrante depresso suicida nel Cpr, "assolto" lo Stato Approfondimenti su Cpr Italia Migrante suicida nel Cpr, ai familiari provvisionali per oltre 350mila euro Il tribunale di Torino ha condannato a un anno di carcere Annalisa Spataro, ex direttrice del centro di permanenza per i rimpatri. Dal Cpr di Milano all'Albania: irreperibile il migrante con problemi psichiatrici Assane Thiaw, 27 anni, originario del Senegal, è attualmente irreperibile dopo essere stato trattenuto al Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Milano e successivamente trasferito in Albania, presso una struttura analoga a Gjiader. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Cpr Italia Migrante suicida nel Cpr di Torino, una condannaIl 23 maggio 2021 un giovane immigrato dalla Guinea, Moussa Balde, si tolse la vita impiccandosi all'interno del Cpr di Torino dove era stato portato. Oggi, per la sua morte, il tribunale del capoluog ... msn.com Migrante suicida nel Cpr di Torino, condannata la ex direttrice del centro. Ai familiari provvisionali per oltre 400 mila euroÈ stato assolto per non aver commesso il fatto invece Fulvio Pitanti, responsabile sanitario della struttura La ex direttrice del Cpr di corso Brunelleschi, Annalisa Spataro, è responsabile di omicidi ... torino.corriere.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.