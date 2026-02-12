Micol Incorvaia vs il make-up perfetto per San Valentino | la telecronaca epica di Edoardo

San Valentino si anima tra luci soffuse e cuoricini nell’aria. Al centro della scena, Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi si sono confrontati in una sfida tra makeup e stile. La loro presenza ha catturato l’attenzione, tra commenti veloci e battute spontanee. La serata si è trasformata in un vero e proprio spettacolo di spontaneità, con i due che hanno dato il massimo per rendere speciale la festa degli innamorati.

Tavassi. San Valentino, luci soffuse, cuoricini nell'aria. e poi loro due: Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi. Lei davanti allo specchio, concentratissima sul make-up perfetto per la serata più romantica dell'anno. Lui dietro la telecamera, ma con lo spirito di un telecronista sportivo in piena finale dei Mondiali. Il risultato? Un reel diventato immediatamente esilarante. "Prove tecniche per il make up di San Valentino, dirige l'orchestra il maestro Edoardo Tavassi". La scena si apre con Micol che impugna il pennello come una professionista navigata.

