Michele Riondino porta Art a Napoli | risate taglienti amicizie a pezzi sul palco del Nuovo

Michele Riondino arriva a Napoli con il suo spettacolo “Art”. Sul palco del Nuovo, porta risate e momenti di tensione tra amici. Un quadro bianco diventa il centro di un diverbio tra personaggi, e lui si mette in gioco, mostrando tutto il suo carattere. La scena si trasforma in un duello tra emozioni e parole, con Riondino che non si risparmia. Gli spettatori assistono a una serata tra comicità e tensione, con l’attore che si apre e mette a nudo i sentimenti.

Dopo il Vivaldi di Primavera e in attesa del thriller di Archibugi, l’attore dirige e recita nella feroce commedia di Yasmina Reza in scena fino a domenica Un quadro bianco che scatena una guerra tra amici. E Michele Riondino ci mette la faccia, e il cuore. C’è chi lo ha appena visto al cinema nei panni di Antonio Vivaldi in Primavera, uscito a Natale, e chi lo aspetta nel thriller Illusione di Francesca Archibugi, al fianco di Jasmine Trinca, tra i titoli più attesi dei prossimi mesi. Ma prima del grande schermo, Michele Riondino torna a casa sua: il palcoscenico. E lo fa con uno spettacolo che graffia, diverte e mette a nudo le nostre fragilità.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Michele Riondino Michele Riondino sul palco del "Verdi": dirige e interpreta "Art" Michele Riondino in "Art" al Teatro Garibaldi Questa sera alle 21 al Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere va in scena Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Michele Riondino Argomenti discussi: Teatro Garibaldi. Michele Riondino porta Art in scena; Al De Filippo di Agropoli Michele Riondino porta in scena Art; Art di Yasmina Reza al Concordia: Riondino porta in scena la commedia cult sull’amicizia e l’arte; Art all’Ambra Jovinelli. Al Teatro Politeama c’è Michele Riondino in ArtPOGGIBONSI. Il febbraio del Politeama continua a proporre eventi di grande rilievo. L’inizio della prossima settimana vedrà due appuntamenti Il protagonista del Giovane Montalbano è regista e interpre ... ilcittadinoonline.it Art di Yasmina Reza al Concordia: Riondino porta in scena la commedia cult sull’amicizia e l’arteIl 4 febbraio alle 21 arriva al Teatro Concordia di Venaria ... msn.com Ambra Jovinelli - 18 febbraio all’1 marzo Michele Riondino, Daniele Parisi e Michele Sinisi in "Art" @ambrajovinelli @benedettacappon 18 febbraio | 1 marzo 2026 ART di Yasmina Reza traduzione di Federica Di Lella e Lorenza Di Lella diretto e interpretato d - facebook.com facebook Al Teatro Nuovo Michele Riondino in 'Art' di Yasmina Reza. Un quadro bianco, un'amicizia messa alla prova nella commedia francese #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.