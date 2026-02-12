Miami vince a New Orleans in modo deciso. I Heat si impongono in trasferta sui Pelicans, grazie a un Adebayo in grande forma che domina sia in attacco che in difesa. La partita ha chiuso la stagione regolare prima della pausa per l’All-Star.

Una sfida intensa ha chiuso il programma della stagione regolare prima della pausa dedicata all’All-Star, con i Heat capaci di imporsi in trasferta su i Pelicans grazie a una prestazione di squadra guidata dall’N°1 Bam Adebayo. L’assenza prolungata di alcune pedine chiave ha limitato la rotazione di Miami a nove giocatori, ma la squadra ha mantenuto l’inerzia dell’incontro dal primo acuto al definitivo. La partita ha visto un avvio equilibrato, con gli Heat in vantaggio 58-55 all’intervallo grazie a un Adebayo già incisivo a quota 15 punti. La decisiva frazione centrale è arrivata nel terzo periodo: a 2:46, la tripla di Kel’el Ware chiude un parziale di 23-10 che porta il punteggio sul 92-76. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Miami compatta e cinica a New Orleans, Adebayo domina in attacco e difesa

Approfondimenti su Miami NewOrleans

Nella notte tra sabato e domenica si sono disputate cinque partite della regular season NBA.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Miami NewOrleans

Argomenti discussi: Miami compatta e cinica a New Orleans, Adebayo domina su due lati.

Compatta, organizzata e cinica: la Juve ha battuto il City! E' stata la notte di VlahovicVittoria pesantissima conquistata dalla Juventus contro il Manchester City. Dopo quattro pareggi consecutivi la squadra bianconera è risorta nella notte più importante e ha messo ancor di più in crisi ... tuttomercatoweb.com

Il caso Yara Gambirasio a New Orleans L'avv. foggiano Michele Vaira chiamato a guidare i lavori del 78° Congresso dell'American Academy of Forensic Sciences Il case break - facebook.com facebook