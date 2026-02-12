Mexico’s Senate backs 40-hour workweek in initial vote

Il Senato del Messico ha approvato all’unanimità la proposta del presidente di ridurre l’orario di lavoro settimanale da 48 a 40 ore. La decisione è passata con 121 voti favorevoli e ora dovrà passare al voto finale. La misura mira a migliorare le condizioni dei lavoratori e a promuovere un migliore equilibrio tra vita privata e lavoro. La proposta ha già suscitato reazioni contrastanti tra le imprese e i sindacati.

MEXICO CITY, Feb 11 (Reuters) - Mexico's Senate on Wednesday approved a presidential proposal to reduce the legal workweek to 40 hours from 48, with 121 votes in favor and no votes against. The bill now moves to the lower chamber of Congress for final debate where the ruling Morena party and its allies hold the necessary majority of votes to pass the measure. Città del Messico, 11 febbraio (Reuters) - Il Senato messicano ha approvato mercoledì una proposta presidenziale per ridurre la settimana lavorativa legale a 40 ore da 48, con 121 voti a favore e nessun voto contrario. Il disegno di legge passa ora alla camera bassa del Congresso per il dibattito finale, dove il partito Morena, al governo, e i suoi alleati detengono la maggioranza dei voti necessari per approvare la misura.

