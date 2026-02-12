Mettere in cassaforte la categoria Mancinelli dà la scossa alla Samb
Mancinelli si prende la scena alla Samb, lasciando da parte le polemiche. Chiama i giocatori a una svolta e mette in chiaro che il suo obiettivo è solo la salvezza della squadra. Vuole mettere in cassaforte la categoria e non si lascia distrarre da altro. La sua priorità è lavorare duro e portare risultati concreti, senza pensare alle etichette o alle critiche.
"Non mi interessa essere considerato come la ruota di scorta o l’ultima scelta possibile. L’obiettivo è solo la Samb, conta solo la salvezza ". Queste le prime parole di Marco Mancinelli. "In questo momento – aggiunge – non interessa essere bravi o che l’esperienza in rossoblù sia un trampolino di lancio per poi andare via il prossimo anno. Gli interessi personali vanno in secondo piano. C’è bisogno di fare punti e di mettere in cassaforte la Serie C. So quanta fatica è stata fatta per raggiungerla. Ed in tal senso sono stato chiaro con i ragazzi e lo staff. L’unico obiettivo è quello di consolidare la categoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
