Mettere in cassaforte la categoria Mancinelli dà la scossa alla Samb

Mancinelli si prende la scena alla Samb, lasciando da parte le polemiche. Chiama i giocatori a una svolta e mette in chiaro che il suo obiettivo è solo la salvezza della squadra. Vuole mettere in cassaforte la categoria e non si lascia distrarre da altro. La sua priorità è lavorare duro e portare risultati concreti, senza pensare alle etichette o alle critiche.

"Non mi interessa essere considerato come la ruota di scorta o l’ultima scelta possibile. L’obiettivo è solo la Samb, conta solo la salvezza ". Queste le prime parole di Marco Mancinelli. "In questo momento – aggiunge – non interessa essere bravi o che l’esperienza in rossoblù sia un trampolino di lancio per poi andare via il prossimo anno. Gli interessi personali vanno in secondo piano. C’è bisogno di fare punti e di mettere in cassaforte la Serie C. So quanta fatica è stata fatta per raggiungerla. Ed in tal senso sono stato chiaro con i ragazzi e lo staff. L’unico obiettivo è quello di consolidare la categoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Mettere in cassaforte la categoria". Mancinelli dà la scossa alla Samb Approfondimenti su Mancinelli Samb Addio D’Alesio, la Samb riparte da Mancinelli La Sambenedettese ha deciso di sollevare dall’incarico Filippo D’Alesio. Terza Categoria Lucca: scossa in vetta, Morianese cade e la Trebesto si avvicina. Nuovi equilibri in vista dei playoff. La corsa in testa alla Terza Categoria di Lucca si fa più incerta dopo i risultati di questo fine settimana. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Mancinelli Samb Argomenti discussi: Tutti i titoli Junior e Promesse del Lazio; Assalto ad una villa a Monte Berico. Smurata la cassaforte, ma il colpo fallisce; Ca.Ma. chiude il girone oltre le aspettative. Rendimento costante e lavoro di qualità. Il ds Berlincioni: Rimaniamo concentrati; Nicoletti insuperabile, le parate di Vitale ancora decisive. Ercolani: Pensiamo prima di tutto a mettere in cassaforte il 2° postoDopo 7 partite trascorse in panchina, inizialmente anche a causa di un infortunio muscolare che ha richiesto più tempo del previsto per essere risolto, Filippo Ercolani è tornato protagonista domenica ... ilrestodelcarlino.it MOTOGP - Seconda giornata di test in cassaforte a Sepang per la MotoGP che come di consueto si ritrova a mettere per la prima volta le ruote per terra nel tracciato malesiano. Honda sembra essere in forma smagliante intavolando prestazioni ottime sia nella - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.