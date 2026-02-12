Meteo | tornano venti di burrasca su Sardegna Sicilia e Calabria

Questa mattina, le regioni di Sardegna, Sicilia e Calabria si preparano a un nuovo peggioramento meteo. La tempesta “Harry Bis” torna a far paura, portando venti di burrasca e mareggiate intense, come già successo a fine gennaio. Le autorità monitorano attentamente la situazione, chiedendo massima prudenza ai cittadini.

Milano, 12 feb. (askanews) – Arriva la tempesta “Harry Bis” e, come come avvenuto il 20-21 gennaio scorso, si abbatte nuovamente su Sardegna, Sicilia e Calabria, con venti di burrasca, locali raffiche di tempesta e mareggiate violente. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma l’eccezionalità dell’evento: “Si tratta della seconda volta nel 2026 con condizioni meteomarine straordinarie. Tre settimane fa si parlò di un tempo di ritorno di 50 anni ma in realtà sono bastati 21 giorni per avere qualcosa di simile ad Harry, la tempesta del secolo. In mare aperto potremo registrare onde fino a 9 metri di altezza, specie sul Basso Tirreno”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Aggiornamenti sul maltempo in Italia: oggi, lunedì 19 gennaio, si registrano condizioni meteorologiche avverse a causa del ciclone Harry.

Lunedì 19 gennaio, il ciclone Harry ha portato allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna, a causa di maltempo intenso.

