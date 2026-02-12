Meteo Roma del 12-02-2026 ore 06 | 15

Questa mattina presto, il cielo sopra Roma è ancora coperto e le temperature sono leggermente scese rispetto ai giorni scorsi. La giornata si preannuncia con pioggia intermittente e neve in quota, soprattutto sugli Appennini, oltre i 1400 metri. Nel pomeriggio, il maltempo dovrebbe continuare a interessare le zone centrali e meridionali, con acquazzoni e temporali anche sulla costa tirrenica. La sera, il tempo dovrebbe migliorare, con schiarite e un calo delle precipitazioni. Le condizioni restano instabili anche in Sardegna, dove sono previste piogge

meteo venerdì trovati all'ascolto le previsioni del tempo al nord al mattino nevicate sparse sui rilievi Alpini dei 1100 metri qualche piovasco sulle regioni di nord est al pomeriggio isolante nevicate sulle Alpi nord-occidentali dai 1300 1400 m numero di te in progressiva diminuzione altrove in serata e nottata tempi migliori con cieli sereni o poco nuvolosi al centro al mattino forte maltempo tra lazio-abruzzo con acquazzoni temporali e neve in Appennino dei 1800 metri coperto altrove al pomeriggio Quota neve in calo con precipitazioni via più medesimi settori in serata a te son graduale miglioramento del tempo con velocità alta e schiarite al suo dal mattino precipitazioni diffuse anche intense sul basso versante tirrenico e sulla Sardegna al pomeriggio precipitazioni che persistono sulle regioni peninsulari meridionali in serata residuo maltempo sulla Calabria e sulla Puglia con neve in Appennino dei 1400 metri circa miglior altrove temperature minime stazionarie o in lieve Calò riduzione al centro nord sulla Carabinieri Azzo al sud le previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo

La giornata di venerdì si apre con nuvole su tutta la capitale e piogge sparse al mattino.

