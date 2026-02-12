Meteo | Previsioni per venerdì 13 febbraio

Domani a Modena il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel tardo pomeriggio le nuvole inizieranno ad aumentare, portando deboli piogge in serata. Le temperature rimarranno basse, ma nulla di eccessivo per la stagione.

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in graduale aumento dal tardo pomeriggio con deboli piogge serali, sono previsti 0.4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2030m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Nello specifico su litorali e pianura romagnola cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su pianura emiliana e dorsale emiliana cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; sulla dorsale romagnola cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondimenti su Meteo Previsioni

Questa mattina in Campania il cielo è molto nuvoloso, soprattutto ad Avellino, dove ci sono deboli piogge.

La protezione civile di Livorno ha emesso un’allerta gialla per domani, mercoledì 28 gennaio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Previsioni Meteo Limet per Venerdì 13 Febbraio 2026 in Liguria

Ultime notizie su Meteo Previsioni

Argomenti discussi: Settimana fra sole e nubi, dal prossimo sabato torna il freddo. Ma per il Venardi Gnocolar sarà primavera; Meteo in Veneto, le previsioni per giovedì 5 febbraio: un'altra giornata di pioggia, qualche schiarita nel pomeriggio; Meteo | Previsioni per venerdì 6 febbraio; Meteo Liguria, profondo vortice ciclonico porta pioggia e neve.

Meteo Giovedì e Venerdì: Pioggia, Vento e Neve, ecco come cambierà il Tempo nelle Prossime OreCome cambierà il Tempo nelle Prossime Ore Per quanto riguarda il Nord, durante la mattinata il cielo si è mostrato molto nuvoloso e alcune precipitazioni si sono registrate, in particolare, su Liguria ... ilmeteo.it

Meteo, Vento Forte: in arrivo raffiche ad oltre 100 km/h e MareggiateRaffiche oltre i 100 km/h: le zone più colpite ll protagonista assoluto sarà il vento, che soffierà con intensità di burrasca o addirittura di tempesta a partire da Mercoledì 11 Febbraio. Le due carti ... ilmeteo.it

ISOLA TERRA NOSTRA METEO ..PREVISIONI del gioved 12 venerdi 13 sabato 14 febbraio METEO nuvoloso con possibili pioggia durante la mattinata TEMPERATURA : clima vento forte su tutto il versante ISOLA CAPO RIZZUTO CALABRIA Isola Terra Nostr facebook