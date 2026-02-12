Meteo Napoli in arrivo un po’ di tregua dal maltempo | ecco quando

Oggi a Napoli il cielo alterna nuvole e schiarite, con qualche pioggia leggera. Il maltempo, però, sta per lasciare spazio a una tregua, almeno per qualche ora. Le previsioni indicano che nei prossimi giorni il tempo potrebbe migliorare, portando un po’ di respiro alla città.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, la giornata di oggi sarà una giornata caratterizzata da variabilità con piovaschi e schiarite, ma il maltempo è pronto a prendersi una pausa. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 23:50, la situazione attuale è caratterizzata da bel tempo, con una temperatura di 11°C. Venti assenti provenienti da Nord con intensità di circa 0kmh. La rilevazione radar più vicina delle ore 23:50 segnala precipitazioni assenti con intensità 0 su 12. Secondo le ultime previsioni meteo, le prossime ore saranno caratterizzate da nubi sparse di passaggio, con una temperatura di 11°C.

Dopo giorni di pioggia e cielo grigio, il meteo fa un passo indietro e regala qualche ora di sole.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

