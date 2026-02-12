Meteo che tempo farà | le previsioni della protezione civile

La protezione civile dell’Umbria ha aggiornato le previsioni del tempo per il weekend. Venerdì 13 e sabato 14 febbraio, le condizioni meteo si manterranno stabili, con cieli in gran parte sereni e temperature nella media di questo periodo. Nessuna perturbazione in arrivo, quindi, e la gente può programmare tranquillamente le proprie attività all’aperto.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un impulso perturbato di natura atlantica sta investendo la Penisola, provocando maltempo anche sull'Umbria. Domani, un promontorio dinamico darà una momentanea a tregua dal maltempo che tornerà, deciso, nel fine settimana". Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 13 febbraio "irregolarmente nuvoloso al mattino con possibilità di foschie o nebbie banchi nelle vallate; velature in transito nel pomeriggio; copertura in aumento in serata a partire dai settori occidentali con qualche precipitazione.

Arriva il ciclone mediterraneo, pre allerta della protezione civile

