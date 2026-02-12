Meteo arriva il Ciclone di San Valentino | cosa dobbiamo aspettarci

Arriva il “Ciclone di San Valentino”, un sistema di maltempo che sta già portando forti piogge e venti intensi su gran parte del Nord Italia, con raffiche che superano i 100 kmh nelle zone costiere e un peggioramento previsto soprattutto tra Lombardia e Piemonte.

Così 3BMeteo: “Già nella serata di venerdì una nuova perturbazione si avvicinerà all’Italia, dando luogo a un peggioramento del tempo al Nordovest, in Sardegna e sul settore tirrenico centro-settentrionale. Si tratterà della parte più avanzata di una perturbazione collegata a un profondo vortice, il ciclone di San Valentino, con minimo di 985hPa che sabato mattina punterà la Corsica e nelle ore successive il Tirreno. Sabato il fronte provocherà un peggioramento generalizzato al Nord e sulle regioni tirreniche, con piogge e temporali anche di forte intensità. Verrà meno coinvolto l’arco alpino, troppo a nord rispetto al raggio d’azione della perturbazione.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Dopo un venerdì di sole, la Toscana si prepara a cambiare volto.

