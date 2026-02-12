Messina Piazza Arduino | stop alla sosta ma restano dubbi sull’accesso ai garage privati

Il Comune di Messina ha deciso di chiudere la piazza alle auto. Da oggi, i veicoli non possono più sostare in Piazza Arduino, che resta pedonale. La decisione mira a liberare lo spazio e a rendere più sicuro il passaggio per i pedoni. Tuttavia, ci sono ancora dubbi su come si potrà accedere ai garage privati situati nelle vicinanze. Per ora, i residenti possono entrare, ma tutto il resto dovrà lasciare la piazza. La chiusura si inserisce in un tentativo di mettere fine alla sosta selvaggia che si

Piazza Arduino a Messina: Il Comune chiude agli auto, nodo aperto per i residenti. Il Comune di Messina ha ribadito la natura pedonale di Piazza Arduino, uno slargo incastonato tra le vie Cavalluccio e Bisazza, ponendo fine a una lunga stagione di sosta selvaggia. La decisione, sollecitata dalle segnalazioni dei residenti e dalla quarta circoscrizione, mira a restituire la piazza alla sua funzione originaria, ma lascia irrisolto il problema dell’accesso ai garage privati che vi si affacciano. Le segnalazioni e l’intervento del Comune. La questione di Piazza Arduino era emersa con forza nelle scorse settimane, a seguito delle numerose lamentele dei residenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Da ieri pomeriggio in piazza Arduino la situazione è confusa.

Il Comune ha deciso di intervenire su Piazza Arduino, dove le auto in sosta selvaggia avevano creato problemi.

