Mesagne e il disastroso terremoto del 1743 | confronto nella Chiesa Madre

Durante la Novena in vista della Festa del Patrocinio, la comunità di Mesagne si è riunita nella Chiesa Madre per discutere del terremoto del 1743. Lo scorso weekend, cittadini, storici e religiosi si sono confrontati sull’impatto di quel disastro naturale che segnò profondamente il paese. L’incontro ha fornito spunti interessanti su come l’evento abbia influenzato la storia e l’architettura locale, riaccendendo l’attenzione sulla memoria collettiva di Mesagne.

Nell'ambito della Novena in preparazione alla Festa del Patrocinio della Madonna del Carmine (11-19 febbraio), la comunità di Mesagne si ritrova per un importante e interessante incontro pubblico organizzato dal Comitato Feste Patronali di Mesagne e dalla Chiesa Madre di Mesagne, volto a.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Mesagne Terremoto 1743 Il terremoto del 1743 a Mesagne: un viaggio tra storia, scienza e devozione Questa sera a Mesagne si tiene un incontro pubblico dedicato al terremoto del 1743 che colpì la città. Accadde oggi: 23 novembre, il disastroso terremoto dell’Irpinia Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Mesagne Terremoto 1743 Promozione, cori razzisti nei confronti di due calciatori del MesagneDomenica pomeriggio, durante la partita di campionato di calcio, Promozione girone B, tra Real Putignano e Mesagne Calcio 2020, disputata sul campo della cittadina barese, il calcio dilettantistico ... quotidianodipuglia.it E dopo il vino Mesagne porta via a Brindisi anche il beach soccermesagne«In piazza Orsini del Balzo stanno costruendo il lungomare per ospitare la regata Brindisi-Corfù». Con quella battuta fatta a seguito della perdita dell’evento sul Susumaniello, il sindaco Pino ... lagazzettadelmezzogiorno.it “Tua madre era Maria Chiesa, la figlia di Raul” #UnaNuovaVita - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.