Mercogliano 1° gennaio 2023 | Bembo torna sui passi per soccorrere un amico non per riprendere la rissa

All’alba del primo gennaio, Roberto Bembo si è mosso per aiutare un amico in difficoltà, non per continuare la rissa con Niko Iannuzzi e i fratelli Sciarrillo come si era pensato all’inizio. Secondo le ultime ricostruzioni, Bembo ha attraversato la strada per soccorrere chi era in svantaggio, cercando di mettere fine alla lite invece di alimentarla.

Bembo si sarebbe avvicinato agli aggressori per intervenire a favore della persona rimasta a terra, pochi minuti prima di essere colpito mortalmente All’alba del 1° gennaio 2023, Roberto Bembo non tornò indietro per riprendere la lite con Niko Iannuzzi e i fratelli Sciarrillo, come inizialmente ricostruito, ma per soccorrere un amico che si trovava sull’altro lato della strada, in chiara inferiorità numerica rispetto ai tre contendenti. Secondo la ricostruzione del sostituto procuratore generale di Napoli, Daniela Della Pietra, presentata davanti alla IV Sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli, Bembo si sarebbe avvicinato agli aggressori per intervenire a favore della persona rimasta a terra, pochi minuti prima che Iannuzzi – indicato come colui che materialmente avrebbe sferrato i fendenti – e gli Sciarrillo lo colpissero mortalmente.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Mercogliano 1 gennaio 2023 Temptation Island, Antonio Panico chiede scusa e torna sui suoi passi: “Valentina è la mia vita” Antonio Panico, noto protagonista di Temptation Island, ha pubblicato un messaggio di scuse a Valentina Riccio, riaffermando il suo affetto. Probabile formazione Como-Milan: in dubbio Pavlovic. Ma Allegri torna sui propri passi Per il match Como-Milan, in programma giovedì 15 gennaio, si analizzano le possibili scelte di formazione dei rossoneri. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Mercogliano 1 gennaio 2023 Omicidio Bembo, il Pg in Appello: Roberto torno’ indietro per aiutare un suo amicoMERCOGLIANO- Roberto Bembo all’alba del 1 gennaio 2023 non torno’ indietro per continuare a litigare con Niko Iannuzzi e i fratelli Sciarrillo dopo che c’era stata la prima rissa davanti al bar di Mer ... irpinianews.it Monica Mercogliano nuova Coordinatrice regionale First Cisl in Crédit Agricole Italia Lo scorso 14 gennaio 2026 a Roma, Monica Mercogliano è subentrata a Gino Forcina, attuale Segretario generale First Cisl di Roma e Rieti, nel ruolo di Coordinatrice region - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.