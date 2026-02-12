Mercato Robinson futuro in bilico Si aspetta l’offerta di Cantù

Gerald Robinson potrebbe lasciare Cantù a breve. La società aspetta un’offerta concreta per decidere il suo futuro, mentre le chance di vedere Luca Pollone ancora in maglia bianca diminuiscono. La situazione resta aperta, con le trattative in corso e poche certezze sui prossimi giorni.

Nel borsino del mercato sale la possibilità dell’uscita di Gerald Robinson e scende quella di Luca Pollone. L’idea è che, almeno per questa settimana, la Dole possa rimanere identica rispetto a quella dell’ultima partita interna con Avellino, vale a dire con tutti presenti a parte l’infortunato Ogden, il cui posto è stato preso da Alipiev. Da lunedì in poi il mercato entrerà nel vivo, soprattutto perché la Serie A affronterà la settimana di pausa del campionato, fermo per la Final Eight di Coppa in programma a Torino (18-22 febbraio). Ci sarà dunque più tempo per operare e, chi avrà bisogno di muovere qualcosa nel roster, lo farà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

