Mercato Inter la Premier League torna alla carica | maxi offerta in arrivo per Bisseck ma Chivu non ha dubbi
La Premier League fa un passo deciso sul difensore Yann Bisseck. Secondo le voci di mercato, un club inglese si prepara a fare un’offerta importante per portarlo via dall’Inter. Cristian Chivu resta tranquillo e non si lascia intimidire, convinto delle qualità del suo giocatore. La trattativa si fa incandescente, con i Londinesi pronti a mettere sul tavolo una proposta forte. La partita tra club si gioca adesso, mentre il futuro di Bisseck si fa sempre più incerto.
Como, Ludi svela: «Nico Paz è super coinvolto. Tutti sanno che il suo futuro non dipende da noi. Su Vergara.» Duran offerto a 22 club a gennaio! Perché sono arrivati tantissimi ‘no’, retroscena su cosa ha frenato il trasferimento del colombiano Ferguson Roma, arriva l’attacco al tecnico Gasperini! Ecco cosa sta succedendo, le ultimissime Lys Gomis dice tutto: «Perin? Negli anni è diventato un vero amico. Il padre, la dipendenza e le bravate.» Kelly sicuro: «Qui devi vivere e respirare questa maglia. Inter Juve? Si sente un’atmosfera diversa» De Zerbi torna subito in panchina dopo la separazione con il Marsiglia? Clamoroso scenario, le ultime Ferguson Roma, arriva l’attacco al tecnico Gasperini! Ecco cosa sta succedendo, le ultimissime Lys Gomis dice tutto: «Perin? Negli anni è diventato un vero amico. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su Inter Mercato
Calciomercato Inter, sirene dalla Premier League: super offerta in arrivo ma Chivu ha le idee chiare. La situazione
L’Inter si prepara a resistere alle avances della Premier League per Yann Bisseck.
Maxi offerta per Yildiz: la Premier scuote il mercato Juve
Scopri le ultime notizie su Yildiz, il talento della Juventus al centro delle attenzioni di mercato.
Ultime notizie su Inter Mercato
Argomenti discussi: In Germania – Gli occhi della Premier su Koulierakis. C’è pure l’Inter. Di lui dicono…; Mercato di gennaio finito, chi ha speso di più? Davanti alla Serie A c'è solo la Premier; Inter, Juventus o Premier? Norton-Cuffy ha deciso il suo futuro nell'ultimo giorno di mercato; Fiorentina, ufficiale una cessione in Grecia.
Koulierakis uomo mercato per giugno. Sul greco l'Inter ma occhio alla PremierKostas Koulierakis è destinato a diventare uomo mercato a giugno. Il difensore greco è considerato uno dei talenti più interessanti. tuttomercatoweb.com
Calciomercato Inter, idea dalla Premier: cosa dicono le quote dei bookmakerInter a caccia di un portiere dalla Premier: Vicario torna tra i nomi caldi. Ecco cosa indicano le quote dei bookmaker sul mercato nerazzurro. calciomercato.com
Mercato Inter, l'ultima idea porta a Celik: è un obiettivo della Juventus a parametro zero - facebook.com facebook
Da #Celik a #Muharemovic, l'altro #Inter- #Juve è sul mercato: cosa può succedere tra rinnovi e scadenze x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.