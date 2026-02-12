Mercato Inter la Premier League torna alla carica | maxi offerta in arrivo per Bisseck ma Chivu non ha dubbi

La Premier League fa un passo deciso sul difensore Yann Bisseck. Secondo le voci di mercato, un club inglese si prepara a fare un’offerta importante per portarlo via dall’Inter. Cristian Chivu resta tranquillo e non si lascia intimidire, convinto delle qualità del suo giocatore. La trattativa si fa incandescente, con i Londinesi pronti a mettere sul tavolo una proposta forte. La partita tra club si gioca adesso, mentre il futuro di Bisseck si fa sempre più incerto.

L’Inter si prepara a resistere alle avances della Premier League per Yann Bisseck.

