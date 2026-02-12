Mercato Inter la Premier League si mobilita | maxi offerta per Bisseck ma Chivu non cede

La Premier League si muove per Yann Bisseck. Diverse squadre hanno presentato offerte importanti, ma l’Inter resiste e non pensa a cedere il difensore. Chivu, infatti, ha chiarito che il giocatore resta nella rosa nerazzurra almeno fino a fine mercato. La trattativa resta aperta, ma al momento nessuna proposta ha convinto l’Inter a lasciar partire il suo giovane talento.

Nel contesto del mercato dei difensori europei, Yann Bisseck è emerso come una delle scommesse più interessanti della scorsa stagione. Arrivato dall'Inter per una cifra iniziale di 7 milioni, il giovane difensore tedesco ha rapidamente consolidato un ruolo chiave nella retroguardia nerazzurra, dimostrando versatilità e solidità fisica che ne fanno un punto di riferimento per lo schieramento di gioco. La duttilità del classe 2000 è stata valorizzata dall'allenatore Cristian Chivu, che lo ha impiegato come braccetto destro ma ha sfruttato la sua abilità di maneggiare entrambi i piedi per spostarlo anche al centro o sulla corsia opposta.

