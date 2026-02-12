La sindaca di Roncofreddo, Sara Bartolini, risponde alle critiche della consigliera di minoranza Simona Amadori sul mercato ambulante. La prima sostiene che la giunta sta lavorando per rilanciare il mercato, che ormai è diventato un deserto. La discussione si è accesa dopo le accuse di Amadori, ma al momento non ci sono segnali di interventi immediati.

Pronta risposta della sindaca di Roncofreddo Sara Bartolini a Simona Amadori, consigliera comunale di minoranza, che ha accusato la giunta di non fare nulla per il mercato ambulante della domenica mattina diventato un deserto. "Premetto – dice la sindaca – che l’immagine della piazza piena di bancarelle la domenica mattina a cui fa riferimento Amadori risale a molti anni fa, quando i mercati ambulanti, in generale a livello nazionale, non solo a Roncofreddo, avevano tutt’altro tenore, non condizionati da e-commerce e dalle grandi strutture commerciali. Consideriamo principalmente che, avendo mantenuto il mercato domenicale, molti ambulanti, proprio a causa del cambiamento delle nostre abitudini, dopo aver esercitato la loro attività tutti i giorni della settimana preferiscono rinunciare ad una giornata di affluenza ridotta in quanto siamo a Roncofreddo e non a Cesena, giustamente, prendendosi una giornata di pausa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Mercato deserto, sono cambiati i tempi"

Approfondimenti su Roncofreddo Bartolini

A causa dell’intenso maltempo provocato dalla depressione sahariana, alcune zone della Sardegna, in particolare il centro di Cagliari, risultano particolarmente colpite, con l’allerta rossa in vigore.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

10 MOTOS TODO TERRENO 2 TIEMPOS que CAMBIARON el OFF-ROAD para SIEMPRE

Ultime notizie su Roncofreddo Bartolini

Argomenti discussi: Mercato deserto, sono cambiati i tempi; Piazza deserta a Ronconfreddo: Il triste declino del mercato; Salernitana, alta tensione: ultras e tifosi contro Iervolino e Faggiano. Arechi deserto.

Mercato deserto, sono cambiati i tempiRoncofreddo, la sindaca Bartolini replica alla consigliera di minoranza Amadori: Con i commercianti stiamo già lavorando a soluzioni ... ilrestodelcarlino.it

Novara24. . Oleggio, dopo la riqualificazione, il mercato resta deserto- le critiche dell’opposizione - facebook.com facebook