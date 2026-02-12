Mente in movimento unione Parkinson Salerno per accompagnare pazienti e famiglie | l' iniziativa a San Demetrio

Ai nastri di partenza, in città, “Mente in movimento, unione Parkinson Salerno”, realtà che mira a lanciare un segnale forte di speranza, partecipazione e senso di comunità a tutti coloro che vivono - o che supportano chi vive- il noto morbo. L'iniziativa è stata presentata mercoledì pomeriggio, presso la Parrocchia San Demetrio Martire di via Dalmazia, dove si sono riunite oltre quaranta persone, tra pazienti e familiari, professionisti sanitari e rappresentanti del territorio con un obiettivo comune: dare vita ad un'associazione che renda meno duro il percorso condiviso per e con chi soffre di Parkinson.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Parkinson Salerno

Dipartimento di Medicina Università degli Studi di Salerno. Un test dell’olfatto per individuare chi potrebbe sviluppare il Parkinson. Sarà gratuito e potrà essere effettuato a casa. Un test dell’olfatto per individuare chi potrebbe sviluppare il Parkinson potrà ess - facebook.com facebook

UN TEST DELL’OLFATTO GRATUITO PER LA DIAGNOSI PRECOCE DEL PARKINSON Un test dell’olfatto per individuare chi potrebbe sviluppare il Parkinson potrà essere effettuato gratuitamente a casa e sarà poi analizzato... x.com