Mensa scolastica è caos | Intonaco pericolante ruggine e degrado

La mensa scolastica di Benevento è nel caos. I rappresentanti dei genitori della Commissione Mensa denunciano un centro cottura che presenta gravi problemi strutturali e igienici. L’intonaco si stacca, ci sono punti di ruggine e il degrado è evidente. I genitori chiedono interventi immediati per garantire sicurezza e salubrità ai pasti dei bambini. La situazione preoccupa e mette in discussione le condizioni di sicurezza di tutto il servizio.

Riceviamo e pubblichiamo la nota dei Rappresentanti dei genitori della Commissione Mensa "Il centro cottura che ogni giorno prepara i pasti destinati agli alunni delle scuole di Benevento, secondo la rappresentanza dei genitori in seno alla Commissione Mensa, presenta diverse criticità strutturali e igieniche. A stabilirlo non sono illazioni ma i riscontri diretti dei genitori della Commissione Mensa che, nel giro di cinque giorni, hanno effettuato due distinte ispezioni presso il centro di Beltiglio di Ceppaloni: la prima il 5 febbraio 2026 e la seconda il 10 febbraio 2026.

