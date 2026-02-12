Meloni e i venti del Limburgo | Sto congelando

Giorgia Meloni si è trovata a lottare con il freddo nel Limburgo, dove le temperature sono scese di nuovo sotto zero. Nonostante il vento e la pioggia, la presidente del Consiglio ha deciso di affrontare il suo incontro senza cappotto, vestita solo con giacca e camicia. Il vento gelido l’ha fatta quasi congelare, ma lei ha portato avanti il suo discorso senza mostrare segni di disagio.

(Adnkronos) – Nel Limburgo a febbraio fa freddo, specie se, come oggi, piove e tira vento. Se n'è accorta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha affrontato il doorstep all'ingresso in giacca e camicia, senza proteggersi con un capospalla. "Mi sto congelando", ha confessato verso la fine dello scambio con i cronisti.

Durante un incontro tra i leader europei al Castello di Alden Biasen vicino a Liegi, la premier Meloni è stata sorpresa mentre pronunciava alcune parole in modo informale.

