La premier Giorgia Meloni chiarisce che l’accordo con il ministro tedesco Merz non mira a creare tensioni con altri paesi. In un intervento pubblico, ha spiegato che si tratta di rafforzare la collaborazione tra Italia e Germania sui temi chiave, senza voler scontrarsi con nessuno. Meloni ha anche invitato l’Unione Europea a tornare a pensare in grande, sottolineando l’importanza di una strategia comune e di una cooperazione più forte tra gli Stati membri.

"C'è sicuramente un motore tedesco-italiano sui temi, rafforziamo la cooperazione bilaterale con Germania, ma non è qualcosa che si fa contro qualcuno altro. La Francia era al tavolo sulla competitività. Il ruolo di Merz è molto positivo e sono grata perché stiamo facendo un buon lavoro". La premier Giorgia Meloni parla nel punto stampa prima del vertice Ue sulla competitività.."Io non vedo mai la politica così, ma sicuramente in questa fase c'è un rilancio nelle relazioni e nella capacità che Italia e Germania stanno avendo di coordinare le proprie posizioni. Su questo chiaramente il ruolo del cancelliere Merz è stato molto positivo, è molto positivo e sono grato a Friedrich perché stiamo facendo un bel lavoro insieme", aggiunge. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni: "Asse con Merz non è contro nessuno. L'Ue torni a pensare in grande"

Giorgia Meloni partecipa al summit Ue a Bruxelles, mantenendo l’impegno per il dialogo tra le nazioni alleate.

Merz e Meloni si incontrano per discutere di un piano volto a rendere più efficiente il funzionamento dell’Unione Europea.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Meloni a Merz: Rafforziamo la cooperazione, oggi Italia e Germania più vicine che mai

