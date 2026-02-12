Melania Trump ha trascorso il giorno di San Valentino al Children’s Inn del NIH, visitando i bambini malati. È stata la sua prima uscita di questa ricorrenza con la seconda amministrazione Trump e la quarta volta in totale come First Lady. La First Lady ha incontrato i bambini, portando un sorriso tra le corsie dell’ospedale, senza grandi discorsi o annunci ufficiali.

(LaPresse) Era la prima visita di San Valentino della seconda amministrazione Trump al Children’s Inn del National Institutes of Health, e la quarta complessiva di Melania Trump come First Lady. Nel corso della giornata, la First Lady ha trascorso del tempo a due tavoli separati, chiacchierando con circa dieci bambini e giovani adulti. Con loro ha parlato delle loro vite, degli interessi, dello sport e della musica, in un clima informale e di ascolto. Durante l’incontro, un giovane le ha confessato di non sapere come rivolgersi a lei. Melania Trump ha risposto con un sorriso: “Melania”. Il Children’s Inn offre supporto e accoglienza a bambini a cui sono state diagnosticate malattie rare e gravi, e la visita è stata pensata per portare un momento di serenità e vicinanza in occasione della festa di San Valentino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Melania Trump al Children’s Inn per San Valentino: visita ai bambini malati al NIH

Approfondimenti su Melania Trump

Dalla guerra a Gaza al Piemonte, tre giovani – due bambini e un ragazzo – sono stati accolti e curati al Regina Margherita.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Melania Trump

Argomenti discussi: Anderson e Greenwood contro il documentario su Melania Trump: Togliete la nostra musica; Melania Trump al lavoro per il rilascio di altri bambini ucraini; Melania Trump says talks with Putin team continue to free Ukrainian kids.

Melania Trump: tutto quello che c’è da sapere, scena per scena, del film sulla First Lady americana senza perdere due inutili oreLe ville milionarie, i Suv, i vestiti confezionati su misura, l'oro, i cristalli e poco altro. Abbiamo visto tutto il film di - e su - Melania Trump (senza addormentarci, questa è già una notizia). E ... vanityfair.it

Epstein Files, il filo rosso che collega Melania e il suo regista Brett Ratner al faccendiere e Ghislaine MaxwellLe foto e le mail che collegano la First Lady e il regista del suo documentario alla rete di Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell ... ilfattoquotidiano.it

No, sul documentario su Melania Trump, Jonny Greenwood non vuole che sia presente la sua musica! - facebook.com facebook

Il documentario su Melania Trump divide: enigma irrisolto fra lusso, polemiche e ombre su Epstein #Melania #Trump #documentario #Epstein x.com