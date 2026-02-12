Medio Oriente Caritas Gerusalemme | a Gaza emergenza senza fine

La situazione a Gaza e nei Territori palestinesi resta critica. In Cisgiordania, i coloni israeliani hanno demolito diverse case palestinesi, alimentando la tensione. La Caritas di Gerusalemme descrive una crisi senza fine, con violenze che non si fermano e le comunità che faticano a trovare una via d’uscita.

In Medio Oriente non si fermano le violenze nei Territori palestinesi. Nuovi attacchi in Cisgiordania, dove coloni israeliani hanno demolito case palestinesi. Ma a preoccupare sono soprattutto le condizioni di vita a Gaza, con la popolazione costretta ad abbandonare la propria terra. Ai microfoni del Tg2000 parla il segretario generale di Caritas Gerusalemme, Anton Asfar: a Gaza l’emergenza è senza fine. Servizio di Pierluigi Vito RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Medio Oriente, Caritas Gerusalemme: a Gaza emergenza senza fine Approfondimenti su Caritas Gerusalemme Medio Oriente, emergenza umanitaria a Gaza La crisi in Medio Oriente si intensifica, con Gaza al centro di un’emergenza umanitaria devastante. Sala gremita per l'incontro con la Caritas di Gerusalemme e Gaza Ieri sera, l'auditorium della Casa dell’economia di Lecco si è riempito di persone per ascoltare le testimonianze di due rappresentanti della Caritas. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Medio Oriente, Caritas Gerusalemme: a Gaza emergenza senza fine Ultime notizie su Caritas Gerusalemme Argomenti discussi: Ricostruiranno sulle rovine: Anton Asfar a Lecco per raccontare Caritas Gerusalemme; Caritas Jerusalem: chiarito lo status di registrazione; Netanyahu a Washington, il nodo dell'annessione della Cisgiordania: Trump si dice contrario - Londra 'condanna con forza' la stretta di Netanyahu sulla Cisgiordania. Notizie dal Medio Oriente. Collegamento con Fiamma Nirenstein da GerusalemmeSiamo in collegamento con Gerusalemme con la Fiamma Nirenstein chiama o Buongiorno oggi proroga oggi le agenzie rilanciano diverse notizia intanto quella che è più in evidenza sui sui giornali ... radioradicale.it La situazione in Medio Oriente: collegamento con Fiamma Nirenstein da GerusalemmeDegli esteri di mediatica Edion rappresentanti di alto livello perché Israele quest'anno il presidente dell'Aic al il la carta in cui viene definito l'anti spiritismo allorché viene e a rotazione ... radioradicale.it Rapporto Rhodium group: nel 2025 Pechino ha investito 124 miliardi di euro. Tra le mete meno Usa ed Europa dell’Est, più Africa e Medio Oriente - facebook.com facebook Azz, mi ha fregato! Ha usato il termine “lobby sionista” (invece di “lobby ebraica”). Facendoci però un favore: lo sapete che cosa vuol dire “sionista” Chiunque creda che in Medio Oriente debba esistere - assieme agli Stati arabi - anche uno Stato ebraico. Qui x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.