McTominay-Roma filtrano novità importanti! I dettagli sulle condizioni dello scozzese

Scott McTominay sta facendo di tutto per essere in campo domenica sera contro la Roma al Maradona. Il centrocampista scozzese sta spingendo al massimo, perché il match conta molto per le chance del Napoli di qualificarsi in Champions. I suoi recuperi e le sue condizioni sono al centro dell’attenzione, mentre i tifosi sperano di vederlo in campo.

Scott McTominay sta spingendo al massimo per esserci domenica sera contro la Roma al Maradona, match decisivo per le speranze Champions del Napoli. Dopo il colpo al piede destro rimediato a Marassi contro il Genoa, dove ha comunque segnato il gol del 2-1 nonostante il dolore, e l'infiammazione al tendine del gluteo che lo ha tenuto fuori dalla sfida di Coppa Italia con il Como, lo scozzese non molla. McTominay, Napoli – Roma nel mirino. Come riportato dal Corriere dello Sport, a Castel Volturno continua il lavoro di riabilitazione mirato per McTominay, con il piede ormai a posto e l'attenzione concentrata sul tendine.

