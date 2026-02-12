Il calciatore scozzese Scott McTominay potrebbe lasciare il Napoli in estate. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club, tra cui alcune squadre della Premier League. La società partenopea valuta ora se confermarlo o lasciarlo andare, mentre lui pensa già a cosa potrebbe aspettarsi altrove. La scelta sembra ormai vicina, con il giocatore pronto a decidere il suo destino nei prossimi giorni.

Il presente si chiama Napoli, ma il futuro potrebbe riportarlo dove tutto è cominciato. Attorno a Scott McTominay iniziano a circolare riflessioni che vanno oltre la stagione in corso, con uno sguardo rivolto alla Premier League. A lanciare il tema è Tuttomercatoweb, che si interroga sulle possibili prospettive del centrocampista scozzese. “Chi lo conosce bene, spiega che a Napoli è felice, che al Napoli è contento. Ma che sogna altrettanto di tornare, presto o tardi, in Premier League. E tra le tante squadre che sarebbero pronte a riaccoglierlo in Inghilterra, sapete chi guida la fila? II Manchester United. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - McTominay, futuro tra Napoli e sogno Premier League

Approfondimenti su McTominay Futuro

Napoli continua ad essere un simbolo di identità e di sogno per i campani.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

CALCIOMERCATO: Mourinho ESONERATO! Vardy alla Cremonese e Tutti i COLPI di Serie A e Premier!

Ultime notizie su McTominay Futuro

Argomenti discussi: Calciomercato Napoli, da McTominay a Anguissa è corsa al rinnovo di contratto; McTominay può lasciare il Napoli: la rivelazione che fa tremare Conte e i tifosi; Le priorità del Napoli sui rinnovi: blindare McTominay e prolungare Anguissa e Lobotka; McTominay e Yildiz, pronti i rinnovi fino al 2030. Juve su Celik e Senesi.

McTominay, futuro tra Napoli e sogno Premier LeagueForzAzzurri.net - McTominay, futuro tra Napoli e sogno Premier League Il presente si chiama Napoli, ma il futuro potrebbe riportarlo dove tutto è cominciato. Attorno a ... forzazzurri.net

Tmw a sorpresa: McTominay a Napoli sta bene, ma in futuro sogna di tornare in PremierChe vorrà fare McTominay nel suo futuro prossimo? La domanda è di Tmw che parla di quelle che potrebbero essere le novità del talento azzurro: Chi lo conosce ... tuttonapoli.net

Premier League, Sean Dyche esonerato dal Nottingham Forest dopo 114 giorni x.com

#Calciomercato #Milan, non solo #Gila: #Tare pesca il difensore esperto in Premier League - facebook.com facebook