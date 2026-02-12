McKennie Juve | il Milan studia il colpaccio a parametro zero ma i bianconeri hanno pronta la contromossa Le ultimissime

Il Milan sta pensando di portare a casa McKennie a parametro zero, cercando di sorprendere la Juventus. I bianconeri non stanno a guardare e preparano già una strategia per evitare di perdere il centrocampista. La trattativa è calda e le prossime ore saranno decisive.

McKennie Juve: il Milan lavora per il super colpo a parametro zero, ma la società bianconera studia già la contromossa. Le ultimissime novità. La Juve non ha alcuna intenzione di privarsi dei suoi pilastri senza combattere fino all'ultimo istante. Al centro delle manovre della dirigenza bianconera c'è il futuro di Weston McKennie, divenuto ormai imprescindibile nello scacchiere tattico disegnato da Luciano Spalletti. I numeri stagionali del giocatore certificano una crescita esponenziale e una costanza di rendimento mai vista prima: 4 gol e 3 assist in 23 presenze di campionato, uniti a ben 3 centri in Champions League e uno in Coppa Italia.

