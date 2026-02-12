McKennie contro l' Inter | le novità decisive dopo l' allenamento di oggi

Questa mattina la Juventus ha ricevuto una buona notizia: Weston McKennie si è unito di nuovo alla squadra durante l’allenamento di gruppo. Il centrocampista americano ha superato i problemi fisici e ora potrebbe essere disponibile per la prossima partita contro l’Inter. I tifosi sperano di vederlo in campo, perché la sua presenza potrebbe fare la differenza.

La continassa accoglie una notizia significativa: weston mckennie ha ripreso l’allenamento di gruppo, offrendo una nuova opzione al tecnico in vista degli impegni imminenti. Dopo periodi di lavoro differenziato, l’intervento di recupero sta procedendo con progressi concreti e la squadra ritrova una pedina di peso nello scacchi:ro tattico. La fine dell’emergenza è arrivata dopo la sfida con la Lazio, quando il centrocampista statunitense aveva riportato un taglio alla caviglia in seguito a un contrasto di gioco. Nella giornata precedente aveva svolto lavoro personalizzato, mentre oggi ha preso parte all’intera seduta agli ordini di Spalletti, confermando la sua piena disponibilità per il prosieguo della stagione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La Juventus si prepara per la sfida contro l’Inter con qualche dubbio sul centrocampista McKennie.

