Il derby d’Italia si anima con una mossa sorprendente di McKennie. Il centrocampista statunitense cambia ruolo e dà nuova energia alla partita. La Juventus, in difficoltà, prova a sorprendere l’Inter con questa variazione tattica. La sfida si fa più incerta e gli allenatori devono subito adattarsi. La tensione cresce e ogni dettaglio può fare la differenza.

Il derby d’Italia si presenta come una vetrina di scelte tattiche e letture rapide, dove ogni movimento va studiato per ferrire l’avversario senza compromettere l’equilibrio difensivo. Juve e Inter si fronteggiano con intenzioni concrete: la prima affida la propria idea di gioco a una continuità di qualità tecnica, la seconda cerca risposte efficaci a livello collettivo. Tra i protagonisti spiccano Kenan Yildiz e Weston McKennie, elementi centrali della trama offensiva, chiamati a guidare i ritmi e a mettere in discussione la solidità della retroguardia avversaria. La Juventus lavora in silenzio alla Continassa, puntando sull’imprevedibilità del tuttocampista statunitense, Weston McKennie, considerato dallo staff un centravanti aggiunto in grado di trasformare la manovra offensiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - McKennie chiave tattica per sorprendere la Juve: il ruolo che cambia la partita

Spalletti ha studiato una mossa sorpresa per fermare Chivu nel derby d’Italia.

