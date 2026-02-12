Mboko Stordisce Doha | Trionfo Canadese Rybakina Eliminata e Assalto alla Top 10 WTA

Victoria Mboko sorprende tutti a Doha. La giovane canadese ha vinto contro Elena Rybakina e si è qualificata per la finale del WTA 1000, eliminando la campionessa dell’Australian Open. La partita è stata combattuta e piena di colpi di scena, con Mboko che ha dimostrato grande carattere e maturità. Ora punta a scrivere la storia del tennis canadese e a conquistare il suo primo titolo importante.

Mboko Stordisce Doha: Rybakina Eliminata, la Giovane Canadese Scrive la Storia del Tennis. Doha, Qatar – Una delle sorprese più grandi del WTA 1000 di Doha è avvenuta oggi: la campionessa dell’Australian Open, Elena Rybakina, è stata sconfitta in semifinale da Victoria Mboko, emergente tennista canadese, con un punteggio di 7-5, 4-6, 6-4. La ventenne Mboko, con questa vittoria, si proietta virtualmente nella top ten mondiale, segnando una svolta nella sua carriera e scuotendo le gerarchie del tennis femminile. Una Partita Intensa e Ricca di Colpi di Scena. La sfida tra Rybakina e Mboko, durata quasi due ore e mezza, è stata una battaglia combattuta punto a punto.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Doha Tennis WTA Doha 2026, vincono a fatica Swiatek e Rybakina. Eliminata Svitolina negli ottavi di finale I match degli ottavi di finale al WTA Doha si sono conclusi con fatica per le teste di serie più alte. WTA Doha 2026, debutto vincente per Mboko. Cocciaretto sfiderà Gauff. Fuori Samsonova e Shnaider La prima giornata del torneo WTA 1000 di Doha si apre con un debutto positivo per Mboko, che vince la sua partita.

