Una lite tra alcuni uomini nordafricani è sfociata in una rissa con l’uso di mazze chiodate e coltelli dietro al mercato rionale. La scena si è fatta subito violenta, con una persona che ha cercato di aggredire anche i vigili urbani arrivati dopo le segnalazioni dei cittadini. La polizia ha fermato alcuni dei coinvolti e ora indaga sui motivi della lite.

Prima la lite e la rissa con coltelli e un bastone chiodato, poi la tentata aggressione ai vigili urbani intervenuti sul posto dopo le segnalazioni dei cittadini. Martedì pomeriggio, all' Esquilino, è scattato di nuovo l'allarme sicurezza. A fronteggiarsi sono stati due nordafricani, già noti alle forze dell'ordine per i reati di furto, rapina e stupefacenti. In via Filippo Turati, dietro al mercato rionale, un 19enne tunisino, già colpito da un provvedimento di espulsione e armato di bastone chiodato, si è scagliato contro un 46enne marocchino, "munito" di coltelli. Grazie alle urla e alle segnalazioni dei cittadini, i vigili urbani dei gruppi Sicurezza Pubblica Emergenziale e Sicurezza Sociale Urbana, che presidiano l'area, nota per spaccio e consumo di droga, sono accorsi sul posto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mazze chiodate e coltelli: rissa tra nordafricani dietro al mercato rionale

Approfondimenti su Mazze Chiodate Rissa

Una rissa violenta tra alcuni uomini sudamericani è finita con quattro persone ferite gravemente.

Nella notte tra sabato e domenica, lungo l'autostrada A1 tra Ceprano e Frosinone, si sono verificati tafferugli tra ultras di Lazio e Napoli.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Mazze Chiodate Rissa

Argomenti discussi: Roma, lite da film in pieno giorno. Si affrontano con mazze chiodate e coltelli; Terrore in pieno giorno all'Esquilino: scontro esplode tra nordafricani armati di mazze chiodate e coltelli; Mannaie, coltelli e mazze chiodate: in piazza Perugino scoperto un arsenale di armi; Ring Esquilino, coltelli e mazze chiodate: la lite in pieno giorno dietro il mercato.

Ring Esquilino, coltelli e mazze chiodate: la lite in pieno giorno dietro il mercatoPomeriggio di terrore martedì all’Esquilino, dove in via Filippo Turati, dietro il mercato rionale, è scoppiata una violenta lite ... msn.com

Mannaie, coltelli e mazze chiodate: in piazza Perugino scoperto un arsenale di armiI primi a trovare un oggetto atto a offendere sono stati un giornalista e un operatore di Telequattro, sul posto per un servizio sulla festa di ieri sera. La troupe ha contattato la polizia di Stato, ... triesteprima.it

Ring #Esquilino, #Coltelli e mazze chiodate: la #Lite in pieno giorno dietro il mercato x.com

TRIESTE - Rinvenuti in Piazza Perugino coltelli, spranghe e mazze chiodate Tamaro (SAP): “Serve un freno alla subcultura di coltello, violenza e sopraffazione” “Il ritrovamento in Piazza Perugino di coltelli e corpi contundenti come mazze chiodate e “sprangh - facebook.com facebook