Mazze chiodate e coltelli | rissa tra nordafricani dietro al mercato rionale

Da iltempo.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una lite tra alcuni uomini nordafricani è sfociata in una rissa con l’uso di mazze chiodate e coltelli dietro al mercato rionale. La scena si è fatta subito violenta, con una persona che ha cercato di aggredire anche i vigili urbani arrivati dopo le segnalazioni dei cittadini. La polizia ha fermato alcuni dei coinvolti e ora indaga sui motivi della lite.

Prima la lite e la rissa con coltelli e un bastone chiodato, poi la tentata aggressione ai vigili urbani intervenuti sul posto dopo le segnalazioni dei cittadini. Martedì pomeriggio, all' Esquilino, è scattato di nuovo l'allarme sicurezza. A fronteggiarsi sono stati due nordafricani, già noti alle forze dell'ordine per i reati di furto, rapina e stupefacenti. In via Filippo Turati, dietro al mercato rionale, un 19enne tunisino, già colpito da un provvedimento di espulsione e armato di bastone chiodato, si è scagliato contro un 46enne marocchino, "munito" di coltelli. Grazie alle urla e alle segnalazioni dei cittadini, i vigili urbani dei gruppi Sicurezza Pubblica Emergenziale e Sicurezza Sociale Urbana, che presidiano l'area, nota per spaccio e consumo di droga, sono accorsi sul posto.

