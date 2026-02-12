mazzariello annuncia il nuovo ep grandi successi

Mazzariello torna a farsi sentire con un nuovo EP intitolato

Mazzariello annuncia l’EP Grandi successi che accompagna la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026 tra le Nuove Proposte. Grandi successi è il nuovo EP di Mazzariello, in uscita il 27 febbraio per Futura Dischi Epic Records Italy, già disponibile in pre-order. Dopo un percorso di crescita costante fatto di singoli che hanno saputo intercettare il sentire di una generazione e di importanti palchi calcati negli ultimi anni, Grandi Successi rappresenta una nuova tappa nel racconto musicale di Mazzariello. Un titolo che gioca con l’idea di successo ribaltandone il significato: non traguardi da celebrare, ma momenti di vita, relazioni, fragilità e desideri che diventano centrali nella sua scrittura. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

