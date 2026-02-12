Maxim Naumov ha condiviso sui social una foto dei genitori, scomparsi in un incidente aereo. La dedica che ha scritto ha commosso molti, con parole semplici e sincere. In un video, mostra il ricordo di chi non c’è più, suscitando empatia e rispetto tra chi lo segue.

Il giovane pattinatore Maxim Naumov ha commosso tutti quando dopo l’esibizione alle Olimpiadi di Milano Cortina rivolgendosi verso la telecamera ha mostrato la foto dei suoi genitori, morti dopo un incidente aereo. La tenera dedica dell’atleta statunitense. Il papà e la mamma dell’atleta americano sono morti dopo un incidente aereo il 29 gennaio 2025, dove sono scomparse in tutto 67 persone, tra cui diversi pattinatori. Questo tenero e sentito gesto da parte di Maxim Naumov ha commosso tutti e le immagini sono diventate virali in rete. A seguito dell’esibizione del corto maschile nel pattinaggio, Maxim Naumov si è rivolto verso le telecamere (come mostrato dal video sottostante) che l’hanno ripreso mentre mostrava insieme ai suoi genitori. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Maxim Naumov mostra la foto dei genitori, morti in un incidente aereo: la dedica commuove tutti (VIDEO)

