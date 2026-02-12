Maxi-eolico a Lacedonia cresce il fronte del No | timori per ambiente e paesaggio

Aumenta la protesta a Lacedonia contro il maxi-eolico proposto da AUKERA Italy srl. Le opposizioni si fanno più forti, con cittadini e ambientalisti che temono danni all’ambiente e al paesaggio. La comunità si mobilita, chiedendo di fermare il progetto che potrebbe cambiare il volto del territorio.

Cinque associazioni nazionali, aziende agricole e comunità locali si oppongono al progetto AUKERA: allarme per territorio, ecosistemi e patrimonio storico Si allarga il fronte di opposizione al progetto di impianto maxi-eolico industriale proposto dalla società AUKERA Italy srl nel territorio comunale di Lacedonia (AV).L'intervento prevede la realizzazione di 5 torri eoliche da 6 MW, alte oltre 200 metri ciascuna, accompagnate da cavidotti, elettrodotti e nuove strade di accesso per diversi chilometri, con un impatto paesaggistico e ambientale rilevantissimo intorno al Monte Origlio, la vetta dell'Irpinia d'Oriente.

