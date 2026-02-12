Max critica | Sensazioni E potenziata non

Nel 2026, Red Bull Racing si prepara a fare il suo debutto in una fase chiave. La squadra ha costruito una vettura pensata per i nuovi regolamenti e ha sviluppato una nuova power unit a Milton Keynes. Max Verstappen, tra i protagonisti, ha già espresso alcune critiche, sottolineando che le sensazioni finora sono state potenziate, ma bisogna ancora vedere se saranno all’altezza delle aspettative. La sfida è aperta, e l’attesa cresce.

Nel 2026 la Red Bull Racing esordisce in una fase decisiva, con una vettura costruita per una nuova era regolamentare e una power unit sviluppata a Milton Keynes che ha superato i primi test in pista. Le indicazioni iniziali mostrano progressi concreti nel processo di sviluppo, mentre resta da valutare come le novità tecnologiche influenzeranno sensazioni, gestione dell'energia e competitività complessiva nel fine settimana di gara. Nella lettura di Max Verstappen, le sensazioni al volante di questa generazione si discostano da quelle tipiche delle vetture del passato. l'auto funziona su principi simili a quelli della Formula E, con una forte focalizzazione sull'energia, sull'efficienza e sulla gestione delle risorsepiuttosto che sulla massima esaltazione di potenza in ogni curva.

